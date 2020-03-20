شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مدينة تفيض جثثاً... لا أمكنة في المقابر ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مرة جديدة فاضت المقاطع المؤلمة من برجامو الإيطالية (في الشمال)، لتظهر حجم المأساة التي وقعت فيها تلك البلدة التي تعتبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ففي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت عشرات التوابيت مصطفة في إحدى الكنائس على ما يبدو، في حين علق ناشطون قائلين إن أكثر من مئة جثة لم تجد مكاناً لدفنها في المدينة.

يذكر أن إيطاليا تفوقت، أمس الخميس، على الصين كأكبر دولة تسجل وفيات مرتبطة بالفيروس المستجد.

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وأمس أمرت إيطاليا الجيش بنقل الجثث من برجامو حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها، وذلك في الوقت الذي تتأهب الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق الطارئة بأنحاء البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة التقطها سكان محليون في برجامو إلى شمال شرق ميلانو ونشرها موقع صحيفة "إيكو دي برجامو" المحلية، رتلا طويلا من العربات العسكرية تمر بالشوارع بعد منتصف الليل وتنقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم الجيش إرسال 15 شاحنة و50 جنديا لنقل الجثث إلى أقاليم مجاورة.

مساعدة في إحراق الجثث

وفي وقت سابق، طلبت السلطات المحلية في برجامو المساعدة في إحراق الجثث بعد أن تكدست في أفران الحرق.

وسجلت إيطاليا، الخميس، 3405 وفيات بكورونا متجاوزة وفيات الصين التي بلغت 3245.

ووقعت أكثر من 300 وفاة في منطقة لومبارديا وحدها، التي يوجد بها برجامو أكثر الأقاليم تضررا.

يشار إلى أن إيطاليا كانت في طليعة الدول الأوروبية التي فرضت إغلاقا تاما لكن حالات الإصابة ظلت في ارتفاع وهو ما دفع الحكومة للتفكير في إجراءات أكثر صرامة قد تشمل حظر القدر الضئيل المتاح من الحركة بالشوارع حاليا.

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