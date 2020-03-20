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قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل: هذه الوجبة اليمنية الشهيرة وقاء من فيروس كورونا!!

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عدن - ياسمين التهامي - فاجأ طبيب قطري مشهور بالاعلان عبر قناة الجزيرة عن وجبة يمنية شهيرة تقي من فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة فائقة في اغلب دول العالم واثار رعب غير مسبوق بين اوساط السكان 

 

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وقال الطبيب القطري  محمد الخاطر في مقابلة مع قناة الجزيرة الاخبارية بحسب ما رصده مراسل "الخليج 365"  #الحلبة -التي يستخدمها اليمنيون في أكلتهم الشعبية الشهيرة #السلتة- تحوي مواد تحجب اتصال الفيروس بالانزيمات النافذة. -

الجدير بالذكر انه حتى الان لم يسجل في #اليمن أية إصابة بالفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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