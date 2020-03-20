شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل: هذه الوجبة اليمنية الشهيرة وقاء من فيروس كورونا!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ طبيب قطري مشهور بالاعلان عبر قناة الجزيرة عن وجبة يمنية شهيرة تقي من فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة فائقة في اغلب دول العالم واثار رعب غير مسبوق بين اوساط السكان

أخبار جديدة من الخليج 365:​

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وقال الطبيب القطري محمد الخاطر في مقابلة مع قناة الجزيرة الاخبارية بحسب ما رصده مراسل "الخليج 365" #الحلبة -التي يستخدمها اليمنيون في أكلتهم الشعبية الشهيرة #السلتة- تحوي مواد تحجب اتصال الفيروس بالانزيمات النافذة. -

الجدير بالذكر انه حتى الان لم يسجل في #اليمن أية إصابة بالفيروس.