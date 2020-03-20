شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الحاخامات اليهود يفجر مفاجأة: هذا الفعل الذي يمارسه اليهود في القدس سبب انتشار كورونا.. شاهد ماذا يفعلون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال كبير الحاخامات فى البلدة القديمة بالقدس إنه يجب على المتدينين اليهود الامتناع عن تقبيل أحجار حائط البراق فى القدس لمنع انتشار فيروس كورونا، وغالبًا ما يضع اليهود المتدينون صلوات مكتوبة فى الفواصل الموجودة بين أحجار الحائط ويُقبِّلونه رغم أن تقبيله ليس من الشعائر الدينية. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ وحثت الحاخامية اليهودية الرئيسية المتدينين اليهود على الابتعاد عن الحائط بسبب المخاوف من فيروس كورونا، لكن بعض اليهود استمروا فى زيارة المكان للتعبد. وقال شموئيل رابينوفيتش، كبير حاخامى الحائط، لليهود: «لا تُقبلوا أحجار الحائط الغربى». وسجلت إسرائيل 255 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهناك 39 حالة فى الضفة الغربية المحتلة.

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