شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة شجاعة تواجه أسد ضخم وسط الشارع العام بدون سلاح والأخير يكاد يلتهمها وهذا ماحدث(فيديو مرعب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة الديلي ميل " البريطانية، فيديو خطير، لمواجهة بين فتاة وأسد هاجم أحد المجمعات السكنية، حيث واجهته شرطية بيدها دون سلاح.

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وحسب الصحيفة فقد وقع الحادث الساعة 1.50 بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، بأحد المجمعات السكنية في مدينة لافلاند بولاية كولورادو، حين هاجم أسد جبلي يبلغ طوله حوالي مترين، أحد سكان المجمع، ونائبة قائد الشرطة التي كانت قد وصلت للتو مع زملائها.



ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، ضابطة الشرطة وهي تواجه الأسد الذي قفز عليها وأسقطها أرضاً، ولكنها تمالكت نفسها ورفعت ذراعها أمام وجهها، ثم ضربت فم الأسد المتجه ناحية رقبتها، فأصابها بأنيابه في كتفها، ودارت المرأة والأسد على الأرض، ثم اعتدلت على الأرض، ورفعت ذراعها الأخرى تضربه في وجهه، وهي تدرك أن الأسد يحاول الوصول إلى رقبتها، لكنه فشل وأجبره تدخل زملائها على الفرار.

وذكرت الصحيفة، أنه تم نقل ضابطة الشرطة والضحية الأخرى إلى المستشفى، وأن جراح ضابطة الشرطة ليست خطيرة، ولا يعرف مدى إصابة الآخر.