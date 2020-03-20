عدن .. مكتب الأوقاف يتخذ عدد من الإجراءات لمواجهة كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

عدن - الخليج 365

Advertisements

أقر مكتب الأوقاف والإرشاد في العاصمة عدن، عدد من الإجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة وباء كورونا .

وأوصى المكتب في بيان صادر عنه خطباء المساجد بتقليص مدة الانتظار لاقامة الصلاة الى عشر دقائق .. مشدداً على ضرورة الإهتمام بنظافة المساجد ودورات المياه ونحو ذلك .

واكد المكتب على ضرورة تقصير الصلوات وتخفيف القراءة فيها وتقصير خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز الخطبة مع الصلاة 20 دقيقة، وإغلاق المساجد بعد الصلاة بربع ساعة والتخفيف من المحاضرات والدروس والكلمات بعد الصلوات أو تركها إحتياطياً مؤقتاً .