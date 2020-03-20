- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يشدد على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
عدن - الخليج 365
شدد المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد .
وقال غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس كورونا الجديد" .
وأضاف "يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين."
وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية تعنتها وترفض التجاوب مع إتفاقات لجنة إطلاق الاسرى والمعتقلين المنبثقة عن إتفاق السويد، في وقت تعقد فيه إتفاقات جانبية مع حزب الإصلاح لتبادل الأسرى والمعتقلين .
كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث يشدد على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.