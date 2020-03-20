غريفيث يشدد على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بسبب كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

عدن - الخليج 365



شدد المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد .

Advertisements

وقال غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس كورونا الجديد" .

وأضاف "يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين."

وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية تعنتها وترفض التجاوب مع إتفاقات لجنة إطلاق الاسرى والمعتقلين المنبثقة عن إتفاق السويد، في وقت تعقد فيه إتفاقات جانبية مع حزب الإصلاح لتبادل الأسرى والمعتقلين .