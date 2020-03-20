أمن عدن يصدر بيان توضيحي بشأن أحداث كريتر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

عدن - الخليج 365



أصدرت إدارة أمن عدن، بلاغ صحفي لتوضيح الأحداث التي شهدتها مدينة كريتر ليل أمس .

وقال البلاغ الصحفي إنه وعند الساعة الثانية من فجر هذا اليوم الجمعة 20 مارس 2020م أقدم مسلحون تابعون لإمام النوبي بإطلاق النار على أفراد قوات الحزام الأمني قطاع كريتر المعلا التواهي المرابطين في نقطتي عقبة كريتر وجولة العاقل ما أدى إلى إصابة 3 جنود من أفراد النقطتين بالرصاص الحي نقلوا على اثرها إلى المستشفى حالة 2 منهم خطرة وهم :

1- عبدالكريم توفيق محمد موسى

2- عيسى ناصر محمد بن محمد

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3- يونس سعيد مسعود قاسم

واوضحت إن محاولة جهات معادية لأمن عدن ربط قضية شخصية بالاعتداء على دورية أمنية قدمت إلى كريتر لتنفيذ مهمة أمنية وكذا الاعتداء على نقطتي الحزام الأمني قطاع كريتر المعلا التواهي في جولة العاقل والعقبة الهدف منها تشوية سمعة الأمن وتعطيل دوره في القيام بمهامه والتدخل في عمل الأمن من قبل جهات غير مخولة بذلك .

واشار البلاغ إلى ان نقطتي الحزام الأمني بقيادة أحمد الربيعي في جولة العاقل وعقبة كريتر لا علاقة لهما من قريب أو بعيد بالأحداث التي سبقت الاعتداء .

وأكد البلاغ أن إدارة أمن عدن تتبعها إدارة عمليات ومركز شرطة في مدينة كريتر وقيادة يمكن الرجوع إليها وتقديم بلاغ من أي جهة كانت أو مواطن تعرض للاعتداء أو الظلم من قبل أي من أفراد إدارة أمن عدن وسوف تقوم إدارة أمن عدن باتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين وفقا للقانون .

وشدد البلاغ على إن الاعتداء واطلاق النار على دوريات الأمن والنقاط الأمنية تحت أي مبرر أمر سيتم مجابهته والرد عليه وفقا للقانون .

واكد ان محاولة تشويه سمعة إدارة أمن عدن والصاق التهم بأفراده دون أدلة أو اثباتات هدف دأبت على محاولة تحقيقه منذ بداية الحرب القوى المعادية للجنوب بمختلف مشاربها وتوجهاتها بما فيها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المدعومين من قطر وكذلك الجماعة الحوثية المدعومة من إيران .

وأهابت إدارة أمن عدن بوسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات الصحيحة من المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن وعدم التسرع في نشر معلومات مغرضة هدفها تشويه رجال الأمن في الوقت الذي تعمل فيه إدارة أمن عدن على حفظ الأمن والاستقرار في ظروف بالغة الحساسية والتعقيد .