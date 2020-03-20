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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. هيئة الأدوية تحذر من إستخدام أحد معقمات اليدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
عدن - الخليج 365
حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن من خطورة استخدام معقم اليدين شيلد.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن جل معقم اليدين شيلد والمصنع في السعودية يحتوي علی نسبة عالية من مادة الميثانول .. موصية بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحب المنتج من السوق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وارتفعت أسعار معقمات اليدين في العاصمة عدن ومختلف المحافظات في إطار التدابير الإحترازية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها تعقيم اليدين أو غسلها .
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