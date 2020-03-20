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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تستهدف القرى في الجبلية ضمن خروقاتها بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ذراع إيران في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وذلك ضمن خروقاتها المستمرة لإتفاق وقف إطلاق النار .
وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أفاد مصدر محلي في الجبلية أن المليشيات قصفت قرى ومنازل ومزارع المواطنين بالأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالأضافة إلى أسلحة البيكا والدوشكا مسببه حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين.
إلى ذلك أصيب مواطن فجر اليوم الجمعة جراء استهداف المليشيات الحوثية للاحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس بمحافظة الحديدة.
وأفادت مصادر محلية ان المواطن “خالد سعد المطري” اصيب بطلق ناري في قدمه الأيسر، نقل على إثرها إلى النقطة الطبية جنوب مدينة حيس لتلقي العلاج .
وتواصل مليشيات الحوثي مسلسل جرائمها الانسانية بحق المدنيين حيث اصيب مواطن وطفلة يوم أمس الخميس برصاص المليشيات الحوثية في مدينة حيس .
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