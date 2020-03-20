شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تعلق الانشطة والفعاليات الإجتماعية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات أعلنت الحكومة اليمنية تعليق الأنشطة والفعاليات الإجتماعية في المناطق المحررة وذلك في إطار إجراءاتها الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

Advertisements وبهذا الصدد، وجهت الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، مدراء مكاتب الوزارة في المحافظات وصناديق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بتعليق الأنشطة والفعاليات الرسمية لمدة أسبوعين، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. وأكدت الكمال، على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء حتى إشعار آخر . وكانت الحكومة قد علقت الرحلات الجوية والدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، أغلقت المنافذ البرية، وشددت الإجراءات على المنافذ البحرية، وذلك ضمن إجراءاتها لمجابهة فيروس كورونا .

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