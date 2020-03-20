صنعاء توجه دعوة هامة للأطباء وكافة العاملين في القطاعات الصحية للاستعداد والتأهب

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عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل دعوة هامة لكافة العاملين في القطاع الصحي العام والخاص والدارسين في كليات الطب والمعاهد الصحية للاستعداد والتأهب.

وقال الوزير المتوكل في منشور له على منصته على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و “فيسبوك” مساء اليوم الجمعة : إخوتي وأخواتي الأطباء ، إخوتي وأخواتي في القطاع الصحي العام والخاص ، إخوتي وأخواتي الدارسين في كليات الطب والمعاهد الصحية ، للأستعداد والتأهب للإعلان الهام والمرتقب لوزارة الصحة العامة والسكان غدا السبت الموافق 21 مارس 2020م”.

وتابع قائلا ” نعم لتظافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة فيروس كورونا”.

مختتما بهشتاق ( #معا_ضد_كورونا ).

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