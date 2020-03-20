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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يصدر قراراً بمنح العميد الحمادي وسام الشجاعة وترقيته إلى رتبة لواء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
عدن - الخليج 365
أصدر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، قراراً قضى بمنح وسام الشجاعة للشهيد العميد عدنان الحمادي، وترقيته إلى رتبة لواء .
وفيما يلي نص القرار :
اعتزازاً بالعمل البطولي الذي قام به الشهيد العميد/ عدنان محمد الحمادي في معركة الشعب والوطن ضد عصابات الانقلاب البائدة دفاعاً عن الوطن ومكتسبات الشعب اليمني، وإسهاماته الكبيرة طوال مسيرته العسكرية لخدمة امن واستقرار الوطن ، وعرفاناً بدوره الريادي في تشكيل نواة الجيش الوطني و إطلاق شرارة المقاومة في محافظة تعز الباسلة ضد المليشيا الانقلابية لدفن مشروعها الامامي الظلامي والكهنوتي المتخلف ، ولدوره القيادي في معارك تحريرها و ملاحم الذود عنها من المليشيا الحوثية الإيرانية ، ولكل البطولات التي قام بها في مسيرة معركتنا الوطنية للحفاظ على الثورة والجمهورية وطموح ابناء الشعب في اليمن الاتحادي الجديد ، وتقديراً لكل ذلك ولمسيرته الحافلة بالعطاء خدمة لهذا الوطن.
" قــــــــــــــرر "
مادة (1): يمنح العميد الشهيد / عدنان محمد الحمادي وسام الشجاعة ويرقى إلى رتبة لواء.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية و النشرات العسكرية.
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020م.
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