ورد الان : تعرف على ترتيب اليمن وفق مؤشر السعادة العالمي

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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على ترتيب اليمن وفق مؤشر السعادة العالمي

تصدرت فنلندا للمرة الثالثة على التوالي الترتيب العالمي في قائمة الدول الأكثر سعادة، في دراسة أممية شملت 156 دولة، فيما حلت أفغانستان في المرتبة الأخيرة.

كذلك دخلت كل من الدنمارك، وسويسرا، وإسلندا، والنرويج، وهولندا، والسويد، ونيوزيلندا، وأستراليا، ولوكسبمورغ في قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر سعادة في العالم.

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وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الـ18، وألمانيا في المرتبة الـ17، وبريطانيا في المرتبة الـ13، وفرنسا في المرتبة الـ23.

ووفقا للأمم المتحدة تذيلت أفغانستان الترتيب حيث حلت في المرتبة الأخيرة، بعد دولة جنوب السودان، وزيمبابوي، ورواندا، وإفريقيا الوسطى، وتنزانيا، وبوتسوانا واليمن والملاوي والهند.

وشمل تقرير مؤشر السعادة هذا العام، 156 دولة، وهي بمثابة دراسة استقصائية لحالة السعادة العالمية، حيث ركز على 6 عدة عوامل أهمها الدخل الفردي، والحرية، ومستوى الفساد، ومتوسط العمر المتوقع، والدعم الاجتماعي، حيث تسبب النمو السكاني في هبوط السعادة العالمية بشكل عام على مدار الأعوام القليلة الماضية.

