شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مرعبة لضحايا كورونا في إيطاليا والأطباء يفقدون السيطرة!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صور ولقطات صادمة من داخل المستشفيات الإيطالية، مصابين بفيروس كورونا غير قادرين على التنفس، فيما يحذر الأطباء من أنّ جهودهم لم تعد كافية بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى 3405، لتتجاوز إيطاليا بهذا العدد الصين التي بلغ عدد وفياتها 3245.
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وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، تليها الصين، فإيران، ثم إسبانيا.
ونُشرت صورٌ أخرى لشاحنات عسكرية إيطالية تنقل عشرات توابيت الضحايا الذين توفوا بالفيروس ليتم حرقها.
وقال مسؤولون إيطاليون إن مدافن الموتى ممتلئة ويعمل موظفو محرقة الجثث على حرق 24 جثة يومياً.
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