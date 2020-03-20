شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : تحذيرات طارئة لكل اليمنيين.. هذا ماسيحدث في الساعات القادمة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار واخذ الحيطة من العواصف الرعدية والانزلاقات والانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية.



وأكد المركز في نشرته الجوية التحذيرية اليوم الجمعية ، استمرار حالة من عدم الاستقرار بالطقس ستؤثر على أجزاء واسعة من المناطق الغربية والجنوبية الغربية والصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

جديد "الخليج 365"

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وتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، مبينا انه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز جنوباً إلى صعدة شمالاً .



لافتا إلى أن الأمطار قد تمتد غرباً إلى سواحل حجة والحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها، وشرقاً إلى أجزاء من الصحارى والهضاب، خاصة محافظات الجوف، مأرب، شبوة .

مضيفا أن الأمطار قد تمتد أيضاً باتجاه الأجزاء الشمالية من المهرة وحضرموت خلال فترتي الظهيرة والمساء، مع احتمال تأثر أجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق المحاذية لها بهطول أمطار متفرقة.

