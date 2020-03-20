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شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : سلطنة عمان تصدر 7 قرارات طارئة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - التواصل الحكومي✔@Oman_GC
تلخيص لقرارات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في اجتماعه الثاني لهذا العام بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات انتشار #فيروس_كورونا المستجد #كوفيد19، والانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط.#التواصل_الحكومي #عمان_تواجه_كورونا
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تلخيص لقرارات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في اجتماعه الثاني لهذا العام بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات انتشار #فيروس_كورونا المستجد #كوفيد19، والانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط.#التواصل_الحكومي #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/d4zkd65O2z— التواصل الحكومي (@Oman_GC)
تلخيص لقرارات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في اجتماعه الثاني لهذا العام بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات انتشار #فيروس_كورونا المستجد #كوفيد19، والانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط.#التواصل_الحكومي #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/d4zkd65O2z
Advertisements— التواصل الحكومي (@Oman_GC) March 19, 2020
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تلخيص لقرارات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في اجتماعه الثاني لهذا العام بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات انتشار #فيروس_كورونا المستجد #كوفيد19، والانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط.#التواصل_الحكومي #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/d4zkd65O2z— التواصل الحكومي (@Oman_GC) March 19, 2020
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