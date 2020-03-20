اخبار الخليج / اخبار اليمن

عـــاجل : سلطنة عمان تصدر 7 قرارات طارئة ( تفاصيل )

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : سلطنة عمان تصدر 7 قرارات طارئة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التواصل الحكومي@Oman_GC

تلخيص لقرارات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في اجتماعه الثاني لهذا العام بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات انتشار #فيروس_كورونا المستجد #كوفيد19، والانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط.#التواصل_الحكومي #عمان_تواجه_كورونا

?ref_src=twsrc%5Etfw">March 19, 2020

١٧٠

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل : سلطنة عمان تصدر 7 قرارات طارئة ( تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا