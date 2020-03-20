تعرف عليها.. إجراءات تقوي مناعتك وتمنحك قوة خارقة ضد "كورونا"

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عدن - ياسمين التهامي - إجراءات تجعل مناعتك أقوى في مواجهة "كورونا"
حدد أخصائيون مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تجعل نسبة الإصابة بفيروس كورونا ضعيفة، وأهم هذه الإجراءات اللقاح ضد الإنفلوانزا واستخدام زيت الزيتون.
وبحسب أراء مجموعة من الأطباء فإن اللقاح ضد الإنفلوانزا يقوي جهاز المناعة ويجعله أكثر قدرة على التصدي للفيروسات ومقاومتها، خاصة لأولئك الذين يصابون بنزلات البرد ويشكون من التهابات في الأوعية الدموية.
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وأوضح الأطباء أن التطعيم ضد الإنفلونزا يساعد ليس فقط على الحماية ضد الإنفلونزا، ولكنه يساعد ايضا في الحماية من أي عدوى أخرى، بما في ذلك الفيروسات التاجية.
كما نصح الأطباء بتناول الطعام الصحي والأغذية الغنية بالبروتينات مثل الحليب ومشتقاته، وكذلك للحماية من هذا النوع من الفيرسات نصح الأطباء بدهن الأنف من الداخل والخارج بزيت الزيتون، الذي من شأنه أن يمنع تسرب الفيروسات إلى جسم الإنسان عن طريق الأنف والتنفس.
ودعا الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة إلى الالتزام بالحجر الصحي نظرا لأن أجسامهم غير قادرة على التصدي للفيروسات ومقاومتها.
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