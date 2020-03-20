شكرا لقرائتكم خبر عن في فترة الحجر المنزلي.. قائمة أطعمة عليك تخزينها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ الناس حول العالم في تخزين الأطعمة والأدوية خوفًا من توقف الإمدادات إلى الأسواق بفعل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وفيما يلي، قائمة الأطعمة الضرورية التي ربما يجب تخزينها خلال هذه الأيام، كما أوردها تقرير موقع “NBC News” الأميركي.

جديد "الخليج 365"

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– بقوليات الحبة الكاملة مثل الشوفان، والكينوا، والأرز البني.

– المعكرونة والدقيق خاصة دقيق الحمص، واللوز، ودقيق الحبة الكاملة.

– الخبز: وإذا أردت تخزينه لمدة أطول قطعه وضعه في المجمد حيث يمكنه البقاء لأشهر.

– المقرمشات: مثل مقرمشات الحبة الكاملة والبذور والمكسرات.

-حبوب الإفطار: حاول اختيار الحبوب الكاملة التي أضيف إليها السكر بنسبة بسيطة بالإضافة إلى غناها بالألياف.

– الفاكهة طويلة الأمد: التفاح، والعنب، والبرتقال، واليوسفي، والموز الذي يمكن تقطيعه ووضعه في المجمد.

– الفاكهة المجمدة: التوت المجمد، والأناناس، والمانجا، والخوخ، والتي يمكن أن تلعب دورا قويا في تقوية جهاز المناعة.

– الفاكهة المجففة: التمر، والتين، والمشمش، وحاول تجنف الفاكهة المجمدة المضاف إليه السكر

– الخضروات طويلة الأمد: البروكلي، كرنب بروكسل، الفلفل، الأرنبيط، الجزر، والبطاطا.

-الخضروات المجمدة: السبانخ، البروكلي، القرنبيط، الأرز المصنوع من القرنبيط، والفول الأخضر

الخضروات المجففة: البنجر، والجزر، واللفت.

الخضروات المعلبة: اليقطين المعلب، الطماطم المعلبة، الزيتون المعلب

-الفاصوليا المعلبة: يمكنك تخزين بعض البقوليات الأخرى الغنية بالبروتين مثل: الحمص، والعدس، والفول الأسود، والغنية في نفس الوقت بالبوتاسيوم، والماغنيسيوم.

– السمك المعلب: التونا، والسالمون، والسردين.

– العدس والحمص: هذه الأنواع مغنية بالبروتين والألياف.

– المكسرات: الفستق، والجوز، والفول السوداني، واللوز.

– الجبن: خاصة الجامدة منها، مثل الشيدر والتي يمكن أن تبقى لمدة أسبوعين دون أن تفسد في حال تم تخزينها بشكل جيد.

– البيض: خزن البيض في كارتونات على رفوف الثلاجة بدلا من الباب، حيث يمكن بذلك أن تبقى صالحة للأكل لمدة 3 أسابيع، كما أن سلق البيض في قشرته طريقة جيدة للاحتفاظ به لمدة أسبوع.