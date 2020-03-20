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صنعاء - ياسمين الخيامي - المخابرات الاسرائيلية تباغت الجميع وتهز وجدان مليار مسلم وتفضح دولة عربية انقذتها من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق من هي هذه الدولة وماذا قدمت لاسرائيل

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