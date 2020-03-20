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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورنا القاتل يرعب اشهر فنان عربي ويجبره على التوبة ويطلب من الله ان يغفر له ويقبل توبته ويوجه رسالة مؤثرة لكل الفنانين ( صورة + الاسم + نص الرسالة )

2020/03/20 الساعة 11:48 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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