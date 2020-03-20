شكرا لمتابعة خبر عن مواطن عراقي يعود من إيران : ويعزم 80 شخص وبعد تناول الطعام حدثت الكارثة التي ارعبت الجميع وقلبت حياة المعازيم رأسا على عقب .. والسبب لا يخطر على البال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمريكا تصعق الملك سلمان وولي عهده وتهز جميع الاسرة الحاكمة ، وصدمة كبيرة لكل السعوديين بعد نشر هذا التقرير المرعب وكشف هذه الحقيقة المؤلمة مشروب لذيذ ورخيص الثمن اذا تناولته يوميا على الريق فسوف يحميك من النوبات القلبية المفاجئة ويمنع الوفاة المبكرة بعد معاناة طويلة مع الحرب.. اليمن يستعد لمواجهة فيروس كورونا السلطان هيثم بن طارق يصدر قرارات مهمة

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن عراقي يعود من إيران : ويعزم 80 شخص وبعد تناول الطعام حدثت الكارثة التي ارعبت الجميع وقلبت حياة المعازيم رأسا على عقب .. والسبب لا يخطر على البال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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