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عدن - ياسمين التهامي - ترامب يحتفل بخطبة ابنته "تيفاني" والعريس ثري عربي.. فمن هو؟!
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أسبوع، وبعيدًا عن السياسة والأحداث والتوترات الدولية؛ لحفل خِطبة ابنته تيفاني على اللبناني مايكل بولس.
وجاء في التفاصيل: أن حفل الخِطبة سيكون يوم 11 يناير في ولاية فلوريدا، في منتجع مارالاغو الفاخر الذي يملكه الرئيس ترامب.
جديد اب برس
وتداول عدد من مستخدمي موقع التدوين "تويتر"، صورة لبطاقة الدعوة التي وزعها البيت الأبيض، وفقًا لـ«روسيا اليوم».
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