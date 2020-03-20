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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: اول اعلان رسمي من صنعاء حول انتشار فيروس كورونا .. الفحوصات لــ لمواطن يمني قادم من المملكة ةالاخر اثيوبي "تفاصيل"

علنت وزارة الصحة العامة واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، في حكومة الحوثيين، اليوم الجمعة، نتائج فحوصات حالتي اشتباه بفيروس كورونا المستجد في العاصمة صنعاء. وقال المتحدث باسم اللجنة الفنية عبدالحكيم الكحلاني إنه تم “إجراء فحص لحالتي اشتباه بمرض كورونا المستجد إحداهما لمواطن يمني من مديرية بني حشيش محافظة صنعاء قدم من السعودية قبل 13 يوما عبر منفذ الوديعة ثم جديد اب برس​ Advertisements محافظة مأرب والآخر اثيوبي قدم إلى اليمن قبل 8 أيام عبر جيبوتي وأكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بصنعاء خلوهما من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن عدد حالات الاشتباه التي أجريت لها فحوصات في مختبرات الصحة العامة بصنعاء بلغت 8 حالات وظهرت جميعها خالية من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الخميس، حذرت منظمة الصحة العالمية من انفجار في حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة كاريثة في كل من اليمن وسوريا اللتان تشهدان خضم نزاع مستمر منذ سنوات.

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