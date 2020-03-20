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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. خطيبة كاظم الساهر بصحبته في ..ذا فويس كيدز "تفاصيل فيديو "



يبدو أن الحديث عن ارتباط كاظم الساهر لن ينتهي قريباً، في ظل الكواليس التي يكشف عنها يوماً بعد يوم، وتوضح تفاصيل العلاقة التي فوجئ بها الجميع.

والجديد هذه المرة هو ما تم الإعلان عنه في الحلقة الأولى من برنامج "Trending" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، خلال الفقرة الخاصة بالتعليق على خطوبة القيصر.

جديد اب برس​

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حيث عرض مقطع فيديو من كواليس برنامج "ذا فويس كيدز" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، وظهر فيه القيصر عضو لجنة تحكيم البرنامج وهو يلتقط الصور التذكارية مع جمهوره، وكانت المفاجأة هي تواجد خطيبته التونسية سارة إلى جواره.

إلا أن الملفت أنها لم تتحرك أو تلفت الانتباه إليها طوال تواجدها إلى جوار كاظم، وهو ما أكده صبحي عطري أثناء تعليقه على الأمر، مشيرا إلى أن سارة كانت تتواجد بين الجمهور أثناء التقاط كاظم للصور إلا أنها لم تبين أي شيء، كما أن القيصر لم يمنحها أي اهتمام خلال تلك اللقطة.

ارتباط كاظم الساهر سبب حالة من الجدل خلال الأسابيع الماضية، بعد حديث وسائل إعلام عراقية وتونسية عن زواجه من فتاة تونسية تدعى سارة، قبل أن يعلن هو في جولته الغنائية الأخيرة بالولايات المتحدة الأميركية، عن كونه ارتبط بالفعل عن طريق الخطوبة ولكن الزواج لم يتم بعد.