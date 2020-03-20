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عدن - ياسمين التهامي - هل يختفي فيروس كورونا بارتفاع درجات الحرارة؟!

جديد اب برس​ Advertisements ميل بعض الفيروسات، من بينها الأنفلونزا وحتى الفيروسات التاجية (كورونا) الأخرى مثل "السارس"، إلى الوصول إلى الذروة نوعاً ما في مارس وأبريل، وبعدها تبدأ في التراجع. هل فيروس كورونا مرتبط بالطقس البارد ويمكن أن يختفي مع تحول الطقس ليصبح أكثر دفئاً؟ ميل بعض الفيروسات، من بينها الأنفلونزا وحتى الفيروسات التاجية (كورونا) الأخرى مثل "السارس"، إلى الوصول إلى الذروة نوعاً ما في مارس وأبريل، وبعدها تبدأ في التراجع. هل فيروس كورونا مرتبط بالطقس البارد ويمكن أن يختفي مع تحول الطقس ليصبح أكثر دفئاً؟

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