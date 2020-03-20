هاني بن بريك يتوعد العميد عبدالله الصبيحي

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يزيد بن سلمان - شبوة - توعد نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك قائد اللواء 39 مدرع عبدالله الصبيحي. وتوعد بن بريك بدفن الصبيحي في حال مافكر بدخول عدن. واضاف بالقول: "‏بعيدا عن الدبلماسية ولغتها : عبدالله الصبيحي يعلن انتظار ساعة الصفر لغزو عدن وأقول له: مرحبا بك بين أهلك وناسك في عدن مواطن جنوبي معزز مكرم وقد قلنا عفى الله عما سلف، أما غازيا فوالله ندفنك فيها يا عبدالله وكل طامع، ولن تدخلوها غزاة ونحن أحياء ولو متنا فهناك رجال سيوقدونها جهنم.

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