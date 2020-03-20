شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. جهات الطقس تحذر حضرموت والمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت جهات الطقس سكان الوديان، من سحب رعدية متوسطة تتجه إلى محافظتي حضرموت والمهرة من الجهة الصحراوية الشمالية، مع احتمالية اتساع رقعة الأمطار المصحوبة ببرد شديد، خلال الأيام المقبلة.



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