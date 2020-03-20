عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي تختطف المسافرين وتمارس حملات الترهيب

الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365

توسّعت المليشيات الحوثية في اختطاف المدنيين، ضمن حملات ترهيب تستهدف إثارة الرعب في قلوب المواطنين، سواء من أجل ابتزازهم وجني الأموال منهم من جانب، أو الزج بهم إلى جبهات القتال.



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صحيفة "البيان" الإماراتية حذّرت من استمرار مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في منع الآلاف من السكان، من العودة إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن تركوا في العراء، وبينهم مرضى وأطفال ونساء، بحجة الحجر الصحي.

وأبرزت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الخميس، أنَّ المليشيات الإرهابية تحتجز المئات من المسافرين، أغلبهم من العائدين من العمرة، حيث استأجرت في محافظة البيضاء استراحة شعبية رديئة الأثاث والخدمات، وأجبرت المسافرين على البقاء فيها، واكتفت بمنحهم فرشًا صغيرة من الإسفنج.

ونقلت الصحيفة عن المحتجزين قولهم إنّ عناصر المليشيات الإرهابية توقف الحافلات، وترص الركاب في العراء بطريقة مهينة، وأن بعض المحتجزين لم يحصلوا على فرش، حيث تحولت الاستراحة إلى سجن كبير، يضم أكثر من 1500 مسافر.