شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات التحالف تقصف تمركزات الحوثي بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي، تمركزات مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الخميس، في محافظة الجوف.



وقالت مصادر محلية، إن طيران التحالف، وجه ضربات استهدفت مليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

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