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كتبت ياسمين التهامي في الجمعة 20 مارس 2020 02:02 صباحاً - ‘‘بالفيديو’’ بعد الأخطاء والد قتيل فيلا نانسي عجرم يعلن مفاجأة تتعلق بالمحامية



فاجأ والد الشاب محمد الموسى الذي بات يعرف باسم قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو ظهر فيه وأعلن من خلاله خبراً غير متوقع.

واشار في المقطع الذي تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" إلى أن العائلة قامت بعزل المحامية رهاب بيطار.

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وذكر أن هذا تم لضرورات الدعوى وأنه تم إبلاغها بذلك. كما توجه بالشكر إلى كل العاملين في الوسط الإعلامي وناشطي المواقع الذين تابعوا القضية.

ويأتي هذا بعدما أحدثت بيطار موجة من الجدل بسبب تسريبات وتغريدات نشرتها مؤخراً بشأن القضية. واعلنت من خلالها أن الطبيب فادي الهاشم المتهم الرئيسي في القضية غادر الأراضي اللبنانية مخالفاً بهذا قرار منع السفر الذي صدر بحقه.

وعلى هذا ردت نانسي بطريقة غير مباشرة من خلال نشر صورة لها مع أفراد أسرتها بحضور زوجها أثناء احتفالها بيوم ميلاد والدتها.

وكانت المحامية نفسها كشفت في وقت سابق معلومات عن تقرير الطبيب الشرعي تم تكذيبها وإثبات عدم صحتها.