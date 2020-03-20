تعرف كيف ستكون خارطة اليمن يوم الأحد القادم (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - بينهم مسؤول الإمداد لجبهة الستين.. صراع عنيف بين حوثيو صعدة ومتحوثو تعز يخلف قتلى وجرحى (تفاصيل ماحدث) وردنا الان : ثلاث وفيات بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء موكب جنائزي مهيب لجثمان العميد الحمادي من العاصمة الموقتة عدن إلى التربة واستقبال عسكري وشعبي كبير بيان عاجل : ولي العهد السعودي يثلج صدور كل اليمنيين ويعفيهم من دفع الرسوم وعدم تسديد ايجارات المنازل التي يعيشون فيها (نص البيان)

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