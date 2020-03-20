شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الأممي : يصدر بيانا هاما قبل قليل بشأن معارك الجوف ومارب (نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بينهم مسؤول الإمداد لجبهة الستين.. صراع عنيف بين حوثيو صعدة ومتحوثو تعز يخلف قتلى وجرحى (تفاصيل ماحدث) تعرف كيف ستكون خارطة اليمن يوم الأحد القادم (شاهد) وردنا الان : ثلاث وفيات بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء موكب جنائزي مهيب لجثمان العميد الحمادي من العاصمة الموقتة عدن إلى التربة واستقبال عسكري وشعبي كبير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي : يصدر بيانا هاما قبل قليل بشأن معارك الجوف ومارب (نص البيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.