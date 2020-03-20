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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : قوة تابعة للانتقالي تهاجم قوة تابعة للسعودية في كريتر بعدن "تفاصيل"



كشفت مصادر محلية في العاصمة الموقت عدن، لـ "المدار برس" أن اشتباكات مسلحة عنيفة تشهدها منطقة كريتر.. جديد اب برس​ Advertisements وذكرت مصادر مطلعة أن قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تقوم في هذه اللحظات بهجوم مسلح ضد القوة العسكرية الموجودة في معسكر 20 الواقع في منطقة كريتر، والمعسكر تتواجد فيه القوة التي دربتها السعودية وهو من أبناء عدن واستقدمتهم السعودية وكلفتهم بتولي حماية مطار عدن الدولي وتم رفضها من قبل قوا المجلس الانتقالي التي تتواجد في المطار واضطرت قوات التحالف بسحب القوة التي تقدر بـ "1000" جندي وضابط إلى داخل معسكر 20. واشارت المصادر ان القوة الموجودة داخل المعسكر ردت على الهجوم واشتبكت مع قوات الانتقالي، ولازالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

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