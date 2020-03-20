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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..الموت يفجع توكل كرمان بنوبة قلبية مباغتة في مدينة اسطنبول التركية ، والحزن يعم قناة بلقيس التي تمتلكها كرمان " صورة مؤلمة "

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وفي اليوم الخميس الإعلامي والمصور اليمني في قناة بلقيس الفضائية ،"رمزي الحرازي" بمدينة إسطنبول التركية .

وقال مصدر إعلامي لـ"يمن برس" إن المصور في قناة بلقيس رمزي الحرازي ، توفي إثر نوبة قلبية، صباح اليوم في مدينة إسطنبول.

وقالت قناة "بلقيس" التي تمتلكها الناشطة والحاصلة على جائزة نوبل توكل كرمان في بيان نعي : "بهذا المصاب الأليم تتقدم قناة بلقيس بخالص العزاء والمواساة لأهل الفقيد وأصدقائه وزملائه وجميع العاملين في المؤسسة، وكافة الصحفيين والإعلاميين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. جديد اب برس​ Advertisements يذكر أن رمزي الحرازي عمل مصورا في القناة لنحو خمسة أعوام حتى وافته المنية اليوم في مدينة إسطنبول التركية .

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