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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : تغريدة مفاجئة لـ محمد علي الحوثي تكشف عن انتشار وشيك لفيروس كورونا بصنعاء والمحافظات المجاورة والأخير يتهم اطرافا بالتسبب في الكارثة !

جديد اب برس​ Advertisements شر القيادي الحوثي البارز " محمد علي الحوثي " تغريدة حمل فيها منظمة الصحة العالمية مسئولية تفشي وباء " كورونا " في اليمن وتحديدا في المناطق الخاضغة لسيطرة الحوثيين فيما اعتبر محاولة لاستباق ظهور حالات اصابه بالفيروس العابر للحدود وتحميل المسئولية للمنظمة العالمية . اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "الصحة العالمية مسؤلة ومتعهد أمام العالم عن الشعب اليمني المحاصر وهي من تأخذ متعهدات المانحين في مجال الصحة ولم تقم بأي عمل في مواجهة التحدي ولم تحذر دول العدوان حتى من اعادة المواطنين المحاصرين في الخارج بسبب الحظر والحصار ولم تقم باعداد أي محاجر اوحترازات #كرونا_صناعة_امريكية". شر القيادي الحوثي البارز " محمد علي الحوثي " تغريدة حمل فيها منظمة الصحة العالمية مسئولية تفشي وباء " كورونا " في اليمن وتحديدا في المناطق الخاضغة لسيطرة الحوثيين فيما اعتبر محاولة لاستباق ظهور حالات اصابه بالفيروس العابر للحدود وتحميل المسئولية للمنظمة العالمية . اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "الصحة العالمية مسؤلة ومتعهد أمام العالم عن الشعب اليمني المحاصر وهي من تأخذ متعهدات المانحين في مجال الصحة ولم تقم بأي عمل في مواجهة التحدي ولم تحذر دول العدوان حتى من اعادة المواطنين المحاصرين في الخارج بسبب الحظر والحصار ولم تقم باعداد أي محاجر اوحترازات #كرونا_صناعة_امريكية".

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