شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب دوالي الخصية وأعراضها؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس​

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المعروف أن كيس الصفن هو الكيس الجلدي الذي يحمل الخصيتين، ويحتوي على الشّرايين والأوردة التي توصل الدم إلى الغدد التناسليّة، وأي شذوذ في أوردة كيس الصفن قد يؤدي إلى دوالي الخصية. ويمكن أن تسبب دوالي الخصية عدم نمو الخصيتين بشكل طبيعي أو انكماشها أيضاً مع مرور الوقت قد تتوسع دوالي الخصية وتصبح أكثر وضوحاً، وقد تتسبب الحالة في حدوث خصية منتفخة، وتكون دائماً في الجانب الأيسر. أسباب دوالي الخصية تعزى دوالي الخصية إلى الكثير من الأسباب أشهرها الوقوف مدة طويلة والعمل المجهد وحمل الأوزان الثقيلة، إضافة إلى وجود عيب خِلقي منذ الولادة. كذلك قد تحدث دوالي الخصية؛ نتيجة للعوامل الوراثية أو بسبب وجود ورم في الغدة فوق الكلوية وأيضاً بسبب إغلاق الأوردة الدموية الموجودة في البطن، مما يؤدي إلى الضغط على الأوردة الموجودة في كيس الصفن، كذلك قد تحدث دوالي الخصية نتيجة عدم وصول التغذية الدموية إلى الخصيتين بشكل طبيعي، فضلاً عن بعض العوامل، مثل التدخين والسمنة وضغط الدم المرتفع. أعراض دوالي الخصية غالباً ما لا تصاحب دوالي الخصية أي علامات أو أعراض، ولكنها إذا حدثت فإنها تختلف من شخص لآخر، وهي قد تظهر على شكل تضخم داخل الكيس الجلدي المحيط بالخصية، وذلك أثناء الفحص الذاتي لها، وكثيراً ما يتم وصف هذه العلامة بـ"كيس الدود"، لأن تجمع الدم داخل الأوعية الدموية الصغيرة المتضخمة حول الخصية يجعلها شبيهة بكيس يحتوى داخله دود. كذلك قد يحدث ضمور في إحدى الخصيتين أو كلتيهما، مع تأخر حدوث الحمل نتيجة تأثيرها على إنتاج الحيوانات المنوية أيضاً تشمل أعراض دوالي الخصية الشعور بثقل في الخصيتين مع ألم في الخصيتين يزداد في آخر اليوم ويقل عند الاستلقاء على الظهر. بعد تشخيص دوالي الخصية هناك الكثير من العلاجات التي قد ينصحك بها طبيبك ومنها إجراء عملية جراحية، وهناك عدة طرق لإجراء عملية دوالي الخصية، منها عملية إغلاق الأوردة وفيها يتم إغلاق الوريد المصاب بالدوالي، بحيث يتدفق الدم ببساطة إلى الأوردة الأخرى، وتجرى هذه العملية عن طريق حقن وريدك بمحلول يؤدي إلى وجود ندبة، مما يجبر الدم على تغيير طريقه، وانتقاله إلى الأوردة الصحية بدلاً من المصابة، ومن ثم يحدث إعادة امتصاص الوريد المنهار في الأنسجة المحيطة والتخلص منها. كذلك قد يلجأ الطبيب لإجراء عملية دوالي الخصية بالليزر، حيث يقوم الطبيب بغلق الوريد من الخارج عن طريق استخدام الضوء عالي الكثافة، أيضاً يمكن الاستئصال الحراري داخل الأوردة، وفي هذه العملية يتم استخدام موجات الليزر أو الراديو لإغلاق الأوردة المصابة بالدوالي. كما قد يلجأ الطبيب لإجراء هذه العملية بالمنظار عبر استخدام كاميرا صغيرة تكون مثبتة على أنبوب صغير، ويتم تخييطه في الوريد، ومن ثم استخدام جهاز جراحي في نهاية الأنبوب لإغلاق الوريد.