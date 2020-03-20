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عدن - ياسمين التهامي - تناول هذه المواد : الغذائية للحفاظ على قدرتك الجنسية مع تقدم العمر!

جديد اب برس​ Advertisements سعى الرجال دائما للحفاظ على مستوى هرمون الذكورة لديهم " التستوستيرون" لتعزيز قدرتهم الجنسية، إلا أنه مع تقدمهم بالعمر تنخفض معدلات هذا الهرمون لديهم بنسبة 1:2%. القدرة الجنسية عند تقدم العمر يستلزم هذا الامر اتباع الإرشادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على نسبة هرمون الذكورة ، بما يكون له تأثير فعال في دعم صحتهم الجنسية عند تقدمهم بالسن . وحدد الخبراء مجموعة من المواد الغذائية التي يكون لها تأثير قوي في زيادة نسبة هرمون التستوستيرون لدى الرجال ، من بينها الأطعمة التي تحتوي على عنصر الزنك مثل المكسرات واللحوم الحمراء والفاصوليا والدجاج. مواد غذائية لتعزيز القدرة الجنسية كما يعتبر الرمان من الأطعمة التي تساعد على رفع نسبة هرمون الذكورة بالجسم بنسبة 24% عند تناوله بشكل منتظم، ويمكنك الحصول على نتائج جيدة برفع نسبة التستوستيرون عند تناول الزنجبيل بانتظام لمدة ثلاثة شهور. وينصح الخبراء أيضا بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الدهون الصحية والتي تدخل في تركيب "التستوستيرون"، ويعد زيت الزيتون أيضا من المواد الغذائية التي تحفز إفراز هرمون الذكورة بالخصيتين . وتعد الأطعمة لغنية بعنصر المغنسيوم مثل الحبوب الكاملة والعدس والمكسرات والشوكولاتة والخضراوات الورقية، من المواد الغذائية الهامة التي تساعد على إنتاج التستوسيترون. كما يوصي الخبراء بتناول البصل الذي يكون له تأثير إيجابي في إنتاج الحيوانات المنوية، حيث أنه يحفز إنتاج هرمون التستوستيرون بالخصيتين. من بين المواد الغذائية الهامة للحفاظ على القدرة الجنسية، هي الأطعمة الغنية بفيتامين "د" مثل سمك السردين والتونة والرنجة وكبد البقر . سعى الرجال دائما للحفاظ على مستوى هرمون الذكورة لديهم " التستوستيرون" لتعزيز قدرتهم الجنسية، إلا أنه مع تقدمهم بالعمر تنخفض معدلات هذا الهرمون لديهم بنسبة 1:2%. القدرة الجنسية عند تقدم العمر يستلزم هذا الامر اتباع الإرشادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على نسبة هرمون الذكورة ، بما يكون له تأثير فعال في دعم صحتهم الجنسية عند تقدمهم بالسن . وحدد الخبراء مجموعة من المواد الغذائية التي يكون لها تأثير قوي في زيادة نسبة هرمون التستوستيرون لدى الرجال ، من بينها الأطعمة التي تحتوي على عنصر الزنك مثل المكسرات واللحوم الحمراء والفاصوليا والدجاج. مواد غذائية لتعزيز القدرة الجنسية كما يعتبر الرمان من الأطعمة التي تساعد على رفع نسبة هرمون الذكورة بالجسم بنسبة 24% عند تناوله بشكل منتظم، ويمكنك الحصول على نتائج جيدة برفع نسبة التستوستيرون عند تناول الزنجبيل بانتظام لمدة ثلاثة شهور. وينصح الخبراء أيضا بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الدهون الصحية والتي تدخل في تركيب "التستوستيرون"، ويعد زيت الزيتون أيضا من المواد الغذائية التي تحفز إفراز هرمون الذكورة بالخصيتين . وتعد الأطعمة لغنية بعنصر المغنسيوم مثل الحبوب الكاملة والعدس والمكسرات والشوكولاتة والخضراوات الورقية، من المواد الغذائية الهامة التي تساعد على إنتاج التستوسيترون. كما يوصي الخبراء بتناول البصل الذي يكون له تأثير إيجابي في إنتاج الحيوانات المنوية، حيث أنه يحفز إنتاج هرمون التستوستيرون بالخصيتين. من بين المواد الغذائية الهامة للحفاظ على القدرة الجنسية، هي الأطعمة الغنية بفيتامين "د" مثل سمك السردين والتونة والرنجة وكبد البقر .

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