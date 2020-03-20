شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الوسواس القهري المحتملة وعوامل الخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس​

Advertisements

اب الوسواس القهري OCD يمتاز بنمط من الأفكار والهواجس، أو المخاوف غير المعقولة التي تدفع الشخص المريض بها، إلى القيام بسلوكيات متكررة قهرية. تتداخل هذه الهواجس والسلوكيات القهرية مع الأنشطة اليومية وتسبب الإزعاج الشديد. تعرّفي في الموضوع الآتي إلى أسباب الوسواس القهري، وعوامل الخطر للإصابة بحسب "مايو كلينك": الوسواس القهري قد يكون ناتجاً عن أسباب وراثية لا تزال أسباب الإصابة باضطراب الوسواس القهري غير واضحة تمامًا. علمًا أنّ النظريات الرئيسية تتضمن ما يلي: _ علم الأحياء: ربما ينتج اضطراب الوسواس القهري عن تغيرات في وظائف المخ أو الكيمياء الطبيعية للجسد. _ العوامل الوراثية: قد يكون لاضطراب الوسواس القهري مكوِّن وراثي كذلك، لكن لم تُعرف بعد الجينات الخاصة المسؤولة عنه. _ البيئة: هناك من يرى أنَّ بعض العوامل البيئية مثل العدوى، لها دور في تحفيز ظهور اضطراب الوسواس القهري، لكن لا زال هذا الطرح بحاجة إلى المزيد من الأبحاث للتأكد من مدى صحته القلق احدعوامل خطر الإصابة بالوسواس القهري تضمُّ العوامل التي يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة باضطراب الوسواس القهري أو تحفيزه، ما يلي: _ التاريخ العائلي: يمكن أن تتسبب إصابة أحد الوالدين أو أفراد العائلة الآخرين المصابين بهذا الاضطراب، إلى زيادة خطر الإصابة بالوسواس القهري. _ الأحداث الحياتية المسببة للضغط النفسي: إذا كنت قد تعرضت لأحداث مؤلمة أو مسببة للضغط النفسي، فقد يزيد خطر إصابتك بالمرض. لسبب ما، قد يؤدي رد الفعل هذا إلى تحفيز تسلّط الأفكار والطقوس وخصائص الاضطراب العاطفي للوسواس القهري. _ اضطرابات الصحة النفسية الأخرى: قد يرتبط اضطراب الوسواس القهري باضطرابات الصحة النفسية الأخرى، مثل اضطرابات القلق أو الاكتئاب أو تعاطي المخدرات وغيرها