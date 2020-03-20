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عدن - ياسمين التهامي - تفاقم الضعف الجنسي.. اعرف أضرار الفياجرا على مريض السكر

جديد اب برس​

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ر الفياجرا على مريض السكر من الأمور التي دومًا ما يسأل عنها الرجال أطباءهم ويبحثون عن معلومات تخص هذه الأزمة، خاصة أن نسبة كبيرة من الرجال يلجأون لاستخدام أقراص الفياجرا حتى لو كانوا أصحاء لا يحتاجونها، لكنها أصبحت مثل عادة يقلدها الجميع دون وعي، وبالتالي تعود أضرارها والإفراط في استخدامها بالسلب على صحة الرجل، خاصة إذا كان من المصابين بمرض السكر. كيف تعمل الفياجرا؟ تستخدم الفياجرا لعلاج ضعف الانتصاب (الضعف الجنسي)، وتساعد الرجل على الحفاظ على الانتصاب مؤقتًا حتى يتمكن من ممارسة الجنس، إلا أن الفياجرا لا تعالج مشكلة الضعف الجنسي، ولا تؤثر على الرغبة الجنسية بل دورها محدود في الانتصاب، وتعمل على تدفق الدم إلى العضو التناسلي الذكري مما يساعده على الانتصاب. أضرار الفياجرا على مريض السكر يعتبر مرض السكري من العوامل الأساسية التي تسبب ضعف الانتصاب عند بعض الرجال، خاصة في سن الخمسين، وهنا لا يوجد حل أمام الرجل إلا استخدام أقراص الفياجرا، وعلى الرغم من أنها آمنة بعض الشيء على هؤلاء المرضى، إلا أنه في حالات معينة قد يكون البعض يعاني من أضرار الفياجرا، ومنها: - الآثار الجانبية للفياجرا يحتمل أن تكون أسوأ مع مرض السكري، فقد يشعر المريض بعد تناول الفياجرا ببعض الأعراض منها الدوخة والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا وتورم اليدين والقدمين. - تناول أقراص الفياجرا دون السيطرة على مرض السكري سيؤدي إلى تفاقم الضعف الجنسي وليس علاج مشكلة الانتصاب. - قد تحدث لمريض السكر مضاعفات من المرض، وعند تناول أقراص الفياجرا قد لا يجد النتيجة التي يتوقعها. علاقة السكر بالضعف الجنسي : يؤثر مرض السكري على الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء الجسم، وتتمتع منطقة الفخذ والحوض، بما في ذلك القضيب، بكمية غنية من الأعصاب والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين، وهذه المضاعفات لمرض السكري تدمر الأوعية الصغيرة التي توفر الدم للقضيب والأعصاب القضيبية والشريان المكرس لجلب الدم بسرعة إلى القضيب مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب. الفياجرا تعمل على مد هذه المنطقة بالدم بشكل أسرع، حيث تتوسع الشرايين بالقرب من القضيب، مما يسمح بدخول المزيد من الدم إلى المنطقة. نصائح لتجنب أضرار الفياجرا على مريض السكر: إذا كنت مريضًا بالسكر، فعليك اتخاذ بعض الاحتياطات قبل تناول أقراص الفياجرا حتى لا تتعرض لمضاعفات السكر. • أخبر طبيبك عن حالتك وما تعانيه من ضعف الانتصاب خاصة إذا كنت مريضًا بالسكر، حتى يجد الطبيب حلًا أو ينصحك بمعلومات عن تأثير الفياجرا على السكر، فربما قد تكون مضرة في الحالات المتقدمة من السكري. • تحسين مستويات السكر في الدم يمكن أن يساعد في منع تلف الأعصاب والأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الانتصاب. • ابحث عن المشاكل الصحية الأخرى، فمن من الشائع أن يصاب الرجال المصابون بداء السكري بأمراض مزمنة أخرى يمكن أن تسبب أو تزيد من ضعف الانتصاب، لذا يجب لتأكد من مدى مواجهتك لأي مشاكل صحية أخرى قبل تناول الفياجرا. • اسأل طبيبك إذا كنت تتناول أي أدوية قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الانتصاب لديك، مثل الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم.