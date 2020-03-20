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عدن - ياسمين التهامي - كورونا يتذوق دم الاسرة المالكة:أمير يعلن إصابته بالفيروس!
في تأكيد جديد على خطورة فيروس كورونا المستجد، أعلن القصر في موناكو أن الأمير ألبرت الثاني أصيب به، مؤكدا في الوقت نفسه أن وضعه الصحي "لا يثير أي قلق".
جديد اب برس
وأضاف البيان الذي أصدره القصر، أن الأمير بمقدوره مواصلة العمل من "مقره الخاص"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأوضح البيان أن "الأمير ألبيرت الثاني خضع للفحوص في بداية الأسبوع، وتبينت النتيجة إيجابية"، وذلك بعد 3 أيام من إعلان إصابة وزير الدولة (ما يعادل رئيس الوزراء) سيرج تيل بالفيروس.
وأضاف القصر أن ألبيرت الثاني "يتابعه عن قرب طبيبه ومختصون من مركز الأميرة غريس الطبي". وشمل البيان دعوة جديدة من الأمير "لاحترام تدابير الحجر" لاحتواء انتشار الفيروس.
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