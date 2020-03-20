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عدن - ياسمين التهامي - الجوف.. بين خذلان الشرعية وجبروت مليشيات الحوثي ! !

تواصل مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، ارتكاب أعمال اقتحامات ونهب للعديد من مقار المصالح الحكومية والخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في محافظة الجوف وتحديداً في مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

الخارجية الأمريكية: انتهاكات شنيعة في سجون الحوثي(ترجمة)

وكشف راصدون لنيوزيمن، أن مليشيا الحوثي اختطفت عدداً كبيراً من التجار في مدينة الحزم التي سيطرت عليها مطلع هذا الشهر.

جديد اب برس​

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وقالوا إن المليشيا الحوثية داهمت منازل التجار في مدينة الحزم واختطفت عدداً كبيراً منهم إلى جهات مجهولة.

ممتلكات عامة في قبضة المليشيا

وقالت المصادر لنيوزيمن، إن المليشيا أقدمت على نهب مستودعات الأدوية الطبية التابعة لهيئة مستشفى الجوف العام والمراكز الصحية بالمحافظة.

وبحسب روايات سكان محليين، فإن شاحنة تم مشاهدتها وهي تغادر مدينة الحزم في طريقها إلى صنعاء تحمل الأدوية والمعدات الطبية التي تم نهبها من المستودعات.

كما أقدمت المليشيا على اقتحام ونهب عدد من المقار الحكومية، ومنها: المركز الإعلامي للمحافظة، وفرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وكلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية وهيئة مستشفى الجوف العام.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا الحوثية أقدمت أيضا على اقتحام عدد من المنازل في مديريتي الحزم والغيل ونهبت جميع محتوياتها، كما نهبت محولات الكهرباء من داخل المجمع الحكومي والمقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتوسعة الشبكة.

انتهاكات إنسانية

وعلى صعيد الجرائم الإنسانية، تم توثيق عدة انتهاكات أبرزها التهجير القسري لآلاف السكان في المناطق التي سيطرت عليها المليشيا مؤخراً في الجوف، إضافة إلى انتهاكات أخرى، ومنها: اقتحام المنازل وإحراقها، والسطو على ممتلكات عامة وخاصة، وقصف أحياء سكنية... وغيرها من الجرائم التي تمارسها عصابة إيران، كل ذلك في ظل صمت وتواطؤ من المنظمات الأممية والدولية.

وبحسب مصادر نيوزيمن وثق مراقبون إحراق المليشيا لأكثر من خمسة منازل بشكل كامل، وتنفيذ حملات مداهمة لمنازل أخرى بعد منتصف الليل.

وأكدت أن أكثر من 80 منزلاً تعرضت للانتهاكات في مدينة الحزم منذ دخول المليشيات المحافظة، تراوحت ما بين اقتحام للتفتيش، سرقة، نهب، استجواب غير قانوني، وتحويل بعض منازل المواطنين إلى مقرات.

كما حولت المليشيا الانقلابية مبنى كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية إلى سجن لمناهضيها فيما رصد مراقبون محليون تعرض أكثر من ثمانين منزلاً للانتهاكات في مدينة الحزم منذ دخول المليشيات المحافظة، وتنوعت تلك الانتهاكات ما بين اقتحام للتفتيش وسرقه ونهب واستجواب غير قانوني وتحويل بعض منازل الأهالي إلى مقرات للمليشيا.

سطو ونهب للمراكز التجارية

وطالت عمليات السطو والنهب مراكز تجارية في مدينة الحزم، ومنها مؤسسة إخوان خالد التجارية بكامل محتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن مدينة الحزم وبعد سنوات من انتعاش حركة التجارة فيها تم إغلاق أكثر من 80 محلا تجاريا.

كما داهمت المليشيات الحوثية أكثر من 23 مؤسسة تجارية تعرضت مستودعاتها للنهب والسرقة منذ اجتياح المدينة حتى اليوم.

ورفعت مليشيا الحوثي سعر وقود الغاز المنزلي إلى سبعة آلاف ريال للأسطوانة الواحدة بعد أن كانت تباع بألفين وخمسمائة ريال، بحسب مصادر تحدثت لنيوزيمن.

ووفق مصادرنا شملت الزيادة وقود البنزين حيث رفعت المليشيا سعر الجالون الواحد سعة عشرين لتراً إلى عشرة آلاف ريال بعد أن كانت تباع بثلاثة آلاف وسبعمائة ريال.