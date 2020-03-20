شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن مفاجأة وردت في خطاب الملك سلمان الذي وجهه قبل قليل للشعب السعودي ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ألقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، خطابا للشعب السعودي، تعليقا على تفشي وباء كورونا العالمي.

وقال الملك "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا)". وتابع "ستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عاجـــل : الكشف عن مفاجأة وردت في خطاب الملك سلمان الذي وجهه قبل قليل للشعب السعودي ..(فيديو)

• لا داعي للكمامات ووسائل التعقيم .. هذة الملابس المتوفرة بأرخص الأثمان في جميع الدول العربية تحميك من فيروس كورونا وتمنع وصوله إليك مهما كان الأمر ..(صور)

* شاهد : ثعبان عملاق يلتهم صاحبه داخل الحمام أثناء تغسيله.. وحينما أمسك به الأهالي كانت المفاجأة الصادمة

* قال وداعًا لضغط الدم والسرطان والسكر وأمراض القلب .. تناول هذا المشروب المنزلي يجعلك تعيش مرتاح البال وينهي معاناتك الى الأبد

* تبارك الله احسن الخالقين.. الفنانة السورية الفاتنة ’’نسرين طافش" تسحر قلوب المتابعين بصور ليس لها مثيل.. أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب.. شاهد

* عاجـــل : السعودية والسعوديين يصحون اليوم على قرارات قاسية ليس لها مثيل.. والحكومة تتوعد بالمزيد !!

* تحذير.. لا تتناول شراب الزنجبيل في هذه الحالات فهو يتحول الى سم قاتل ويدمر حياتك !!

* هل تذكرون المذيعة الحسناء في قناة الجزيرة "علا الفارس" .. شاهدو كيف ظهرت في حفل زفاف شقيقها وكيف اصبح شكلها مفاجئ.. (صور)

* تخلصو منه وانتم في منازلكم.. باحث صيني يكشف عن طريقة سهلة وفي متناول الجميع تقضي على فيروس كورونا خلال لحظات

* عاجل : بالتزامن مع ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا.. فنان عربي شهير يعلن اعتزاله وتوبته إلى الله.. لن تصدق من يكون !!

• توسل للقاضي لوقف النشر الإعلامي بالقضية.. وسيم يوسف ينهار داخل المحكمة بعد هذة الفضيحة ..شاهد

• عاجل : اشهر داعية سعودي يرعب كل حكام الخليج وشعوبها ويكشف عن شيء خطير قادم من اليمن اشد خطرا ورعبا من فيروس كورونا وسيقضي على الجميع بدون استثناء( فيديو )

• عاجل : ظاهرة غريبة تثير الذعر في سلطنة عمان .. والرعب يجتاح شوارع العاصمة مسقط (فيديو)

• هل تذكرون المرأة التي ظهرت يوم امس وهي تسقط في أحد شوارع مدينة جدة السعودية بعد اصابتها بفيروس كورونا ..شاهد المفاجأة التي اعلنتها اليوم الشرطة بشأنها ..(فيديو وصور)

* عـــــاجـــــل : الاطباء يعلنون العثور على مفاجأة في صدر الرئيس الأمريكي ترامب اثناء فحص فيروس كورونا

* تحذير عاجل ومرعب.. اذا تناولت هذا الدواء وانت مصاب بفيروس كورونا فسوف تموت على الفور

Advertisements

• هذا الشراب اللذيذ الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال

• عاجـــل : السعودية تصحو على خبر كارثي وصادم ..والسلطات تعلن حالة الطوارئ والرعب يجتاح المواطنين ..شاهد

• بعدما كانت من أغنى نساء بريطانيا.. شاهد الحالة التي وصلت إليها زوجة مليادير سعودي ..(صور)

• قناة الجزيرة تفاجئ المذيعة الحسناء "علا الفارس" بقرار صادم هو الأول من نوعه.. شاهد ما الذي حدث لها

• عاجل :مرسوم ملكي برفع حالة الطوارئ العامة في المملكة ..(تفاصيل طارئة وردت الأن)

* عاجـــل : أشهر خبير في الصين يعلن فجر اليوم موعد انتهاء فيروس كورونا من جميع أنحاء العالم

* شاهدو كيف يتساقط المواطنون في شوارع هذة الدولة العربية بسبب كورونا .. "فيديو يهز القلوب"

* هل تذكرون العرافة البلغارية "بابا فانغا" التي توقعت ظهور فيروس كورونا.. شاهد المفاجأة الجديدة التي اعلنت عنها قبل قليل وماهو الحدث المرعب الذي تنبأت بحدوثة قبل انتهاء 2020.. شاهد

• هذا الشراب اللذيذ يقوي جهازك المناعي بشكل مذهل ويجعلك تقاوم فيروس كورونا وتقضي عليه دون الحاجة للادوية والحجر الصحي

* مشروب متوفر في كل مكان وسعره رخيص جدا يقضي على مشكلة ارتفاع ضغط الدم ويقوي الجهاز المناعي للجسم بشكل مذهل

----------------------------

وأكد الملك سلمان "أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة".

وقال: "لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله".

وتابع: "سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير".وقال الملك سلمان للسعوديين: "إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

وأردف: "إن ما أظهرتموه من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها".

وشدد الملك السعودي على حرصه الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، وأن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأكد أن "مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة".

واختتم الملك سلمان خطابه: "حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه".

العالم العربي

GMT 18:06 19.03.2020(محدثة GMT 20:00 19.03.2020)انسخ الرابط

الموضوع:فيروس "كورونا" (560)

122

تابعنا عبر

ألقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، خطابا للشعب السعودي، تعليقا على تفشي وباء كورونا العالمي.

وقال الملك "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا)". وتابع "ستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الملك سلمان "أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة".

وقال: "لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله".

وتابع: "سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير".وقال الملك سلمان للسعوديين: "إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

وأردف: "إن ما أظهرتموه من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها".



وشدد الملك السعودي على حرصه الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، وأن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأكد أن "مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة".

واختتم الملك سلمان خطابه: "حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة بلغ 238".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "أجرينا 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا... جميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة باستثناء حالتين حرجتين"، وذلك حسب قناة "العربية".

وأعلن شفاء حالتين ليصبح العدد الإجمالي 8 حالات شفاء، لافتا إلى أن "ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أغلبها مرتبطة بالسفر".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن "المملكة من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الفيروس"، مضيفا أن "معظم علاجات الفيروس المعلنة مؤخرا تحت الإجراء البحثي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.