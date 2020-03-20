 لا داعي للكمامات ووسائل التعقيم .. هذة الملابس المتوفرة بأرخص الأثمان في جميع الدول العربية تحميك من فيروس كورونا وتمنع وصوله إليك مهما كان الأمر ..(صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتضاعف انتشار فيروس كورونا يوما بعد اخر ، ليضرب معظم دول العالم ويحقق ارقام قياسية بعدد الاصابات والوفيات .

ورغم بداية تلاشي وباء كورونا من بلدهم لكن لا زال أطباء وعلماء صينيون يواصلون البحث حول وباء كورونا والمسببات التي تؤدي للإصابة به وكيفية الوقاية منه.

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وللوقاية من هذا الفيروس الذي ظهر بشكل مفاجي في مدينة ووهان الصينية ، أوصى اطباء بلبس الكمامات وتجنب المصافحة والتقبيل والاختلاط والحرص على النظافة الشخصية .

وربط باحثون بين وسائل الوقاية من فيروس كورونا وبين اللباس الذي ترتدية النساء المسلمات ، او ما يعرف بالحجاب ، حيث تغطي فيه المرأة وجهها عدى العيون ، وترتدي قفازات اليد ، ولا تختلط مع غير المحارم ، وهو ما يعد وقاية كاملة من فيروس كورونا .

وفي هذا السياق أكّـد أولئك الأطباء أن تناول الليم والحمضيات بشكل عام إضافة إلى وجبة “الحلبة” إلى جانب الالتزام بالنظافة العامة للملبس والجسد يقي من الإصابة بوباء كورونا الذي يتفشى بالعالم بصورة خطرة وكبيرة جِـدًّا .