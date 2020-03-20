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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرعب والهلع يسيطر على كل المغتربين اليمنيين بعد الاعلان قبل قليل عن وفاة مغترب من ابناء هذه المحافظة بفيروس كورونا القاتل ( صورة + الاسم )

2020/03/20 الساعة 12:14 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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