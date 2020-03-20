شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: نتوقع كارثة لـ"كورونا" في اليمن وسوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقع عبد النصير أبو بكر، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية، انفجارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل من سوريا واليمن، خاصة وأن سوريا واليمن وليبيا، لم يبلغوا عن حالات إصابة كورونا.



وأكد أبو بكر أن منظمة الصحة العالمية، تشعر بالقلق بعض الشيء، تجاه "سوريا_ اليمن"، لأن الدول التي لم تبلغ أن لديها حالات هي ذات صحة ضعيفة ونظام مراقبة ضعيف

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