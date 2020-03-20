شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام البرنامج التدريبي لمنتسبي قوات الأمن والشرطة في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم اليوم الخميس، البرنامج التدريبي لمنتسبي قوات الأمن والشرطة في ساحل حضرموت.



ويأتي هذا البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة شهر، لرفع كفاءة وقدرات منتسبي الأمن والشرطة، برفدهم بالعديد من الدورات التدريبية والتأهيلية، حيث أقيمت 15 دورة في مجالات مختلفة، لعدد 35 متدرب ومتدربة.

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