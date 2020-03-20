القوات اليمنية ترصد مكافأة كبيرة للقبض على قيادات العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن “المرحلة القادمة أصبحت ضمن أولوياتها في إلقاء القبض على قادة المرتزقة أو على أي جندي أو ضابط من جنسيات أجنبية”.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الأربعاء إن “كل من يساهم في القبض على أي قائد من قادة المرتزقة المحليين أو الأجانب بغض النظر عن درجته سيحظى بالرعاية والاهتمام، إضافة إلى مقابل مادي كبير”.

وأوضح سريع أن “العرض يشمل بالدرجة الأولى المرتزقة كفرصة ثمينة أمامهم للحصول على مقابل مادي يساوي ما كانوا سيحصلون عليه من العدوان خلال عدة سنوات قادمة”، وأكد ان “كل من يلقي القبض على أي أجنبي يشارك في صفوف العدوان أو أي قائد من المرتزقة ويسلمه للقوات المسلحة سيجد ما وعدنا به فور تنفيذ المهمة”.