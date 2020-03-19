شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ «العكيمي» يرفع للرئاسة تقرير عن سير المعارك و«يكشف» ما يدور في «الجوف» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يسطره الأبطال من بطولات في مواجهة الميليشيات الانقلابية.

وعبر نائب الرئيس، خلال الاتصال، عن شكره لمحافظ المحافظة وأبطال الجيش الوطني وقياداته ومنتسبيه وجميع مشايخ وأبناء قبائل الجوف الأحرار الذين يسطرون مواقف مشرفة في مقاومة ومواجهة طغيان واعتداءات الحوثي على المحافظة.

وأكد نائب الرئيس بأن الجوف التي تمتلك رصيداً نضالياً في الوقوف مع الثورة والجمهورية ترفض اليوم مشاريع الموت الحوثية الإيرانية وتقف صفاً واحداً لمواجهة هذا الصلف وتناضل لاستعادة الدولة اليمنية وتحرير المحافظة.

وقدم محافظ المحافظة تقريراً موجزاً عن سير المعارك والمهام القتالي وما يسطره الأبطال من ملاحم لصد همجية الحوثي واعتداءاته، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.