شكرا لبحثكم عن خبر الحسني» يتهم «التحالف» بطعن «الشرعية» من الخلف .. ويكشف عن دولة في التحالف لم تقترب من المعارك مع الحوثيين (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم قيادي في المقاومة الجنوبية التحالف الذي تقوده السعودية بخيانة الرئيس هادي وحكومته

وقال القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، في مداخلة مرئية مع برنامج ما وراء الخبر، الذي تبثه قناة “الجزيرة” أمس : “إن التحالف طعن الشرعية من الخلف، وخصوصاً الإمارات التي قصفت قوات الجيش الوطني ، وأخرجت الحكومة الشرعية، من العاصمة المؤقتة عدن”.

وأضاف أن “الشرعية أصبحت بين المطرقة والسندان، حيث يضربها الحوثيون من الأمام، ويطعنها الانتقالي من الخلف.. متهماً الإمارات بزرع الفوضى في سقطرى، وجلب الأسلحة للمجندين التابعين لها هناك، والابتعاد عن المعارك مع الحوثيين.

منوهاً بأن الإمارات أخرجت ألوية المجلس الانتقالي لإسقاط حكومة الرئيس هادي في المناطق المحررة.

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وأشار الحسني إلى أن التحالف أوقف رواتب قوات الجيش الوطني ، ولم يمدها بالسلاح حتى أصبحت تقاتل بالبندقية.

لافتاً إلى أن الإمارات عطلت ميناء بلحاف في شبوة وحولته إلى ثكنة عسكرية، ولم تتراجع عن برامجها وأجنداتها في المناطق الجنوبية.

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