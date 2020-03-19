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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غريفيث: أبتعدوا عن الحرب وكافحوا كورونا
الخميس 19 مارس 2020
الخليج 365
أعرب مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، عن قلقه من استمرار الحملة العسكرية في الجوف ومأرب والخسائر المأساوية التي تلحقها بحياة المدنيين وآفاق السلام.
ونبه إلى أنه "في الوقت الذي يتكاتف فيه العالم لمكافحة وباء كورونا المستجد، يجب أن يتحول تركيز الأطراف بعيداً عن محاربة بعضهم البعض لضمان ألا يواجه السكان مخاطر أكثر خطورة".
وجدد، في بيان، مساء اليوم الخميس، دعوته للطرفين إلى العمل مع مكتبه لتحقيق الهدف المشترك والعمل بشكل عاجل لإنهاء ما وصفه بـ"المسار غير المستقر".
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